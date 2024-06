Salade de pêches rôties et tomates

Étape 2 / 5

Coupez 4 pêches en quartiers, et gardez la 5e pour la déco. Dans une large poêle à feu moyen, faites revenir les quartiers avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajoutez un peu de thym, salez et poivrez. Débarrassez et laissez refroidir.