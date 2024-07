Sablé breton aux abricots rôtis et romarin

Matériel: j’ai opté pour trois cercles de 12 cm pour des desserts pour deux personnes.

Le parfum de l’abricot rôti et du romarin, le tout sur un sablé breton au beurre, et surtout, la fleur de sel qui, lors de la dégustation, vient exploser en bouche avec l’abricot juteux et caramélisé: on n'est pas loin d'avoir avec ce sablé, le dessert idéal pour l'été.