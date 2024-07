Omelette roulée façon wrap

Envie d'un repas léger et low carb? Voici une omelette fine et souple, farcie avec un coleslaw à la mexicaine, frais et acidulé.

Il faut servir les omelettes une par une, alors ne faites pas plus que les quantités indiquées (sinon la dernière omelette sera prête longtemps après la première!)

Vous obtiendrez 4 omelettes en tout, à manger à 2 ou 4 personnes.