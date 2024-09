Olives croustillantes à la ricotta

Étape 3 / 5

Préparez deux bols: un avec l'eau gazeuse et la farine, et un avec la panure, les herbes de Provence et le paprika. Roulez chaque olive farcie d'abord dans le mélange eau gazeuse/farine puis dans la panure, en veillant à bien les enrober. Faites chauffer l'huile de friture dans une poêle ou une friteuse à une température de 180°C.