Muffins au chocolat des Jeux Olympiques

Étape 3 / 7

Dans un grand bol, versez le café chaud sur le beurre et le cacao et laissez fondre pendant une minute. Fouettez jusqu'à obtenir une consistance souple, puis ajoutez l'œuf, fouettez encore, et ajoutez enfin le bol d'ingrédients secs. Fouettez encore une fois jusqu'à obtenir une consistance homogène.