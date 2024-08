On a trouvé 4 bars pour jouer et manger à Genève

Au ZinZou, c'est ping-pong, cocktails et des burgers…smashés, forcément.

Nouhad Monpays

Quoi de mieux qu'un bar à jeux pour foutre une raclée à tous vos amis? C'est selon nous la meilleure façon de se faire payer l'apéro, alors voici nos 4 adresses favorites.

Le Brise Glace

Comme son nom l’indique, le Brise Glace est un bar où… briser la glace et se rencontrer et cela se fait autour d'un panel de jeux de société. Situé au cœur des Pâquis, ce bar vous met ainsi à disposition son immense ludothèque pour tous niveaux.

A la carte, des cocktails classiques, mais aussi des créations signatures inspirées: Un été à Tokyo, au gingembre et sako, le Rond comme un melon au gin et à la liqueur de melon, ou encore une frozen margarita à la fraise baptisée Tipsy sorbet. Du côté des mocktails, outre les classiques, les abstinents et les enfants pourront joyeusement siroter le French touch’, à l’ananas et au basilic ou encore un Virgin amaretto.

Et pour ceux qui ne mangent pas liquide, le Brise Glace suggère une petite carte gourmande avec houmous et tapenade maison, mais aussi des buns gourmands aux œufs et à la truffe, saumon épicé ou pulled pork, servis avec des nachos sauce cheddar. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d’œil à leur calendrier car le petit bar à jeux organise régulièrement de chouettes événements animés par un staff passionné et extrêmement sympathique avec l’organisation de blind tests, de party games, de bingo, karaoké: un programme bien festif!

Rue des Pâquis 4

Le Zinzou

Voici un bar parfait pour tous les âges: il s’agit du premier - et seul - bar à ping-pong de la ville! Situé dans la petite rue des Voisins, ce discret endroit aux peintures de street art fluorescentes met à disposition trois tables de ping-pong pour des parties endiablées.

De quoi se dépenser dans la bonne humeur en partageant de sympathiques créations alcoolisées aux noms rigolos L’instagrammable, le Summer body au gin infusé aux baies roses et framboise ou pourquoi pas le Remède de grand-mère avec Tequila, purée de fraise et tomate.

Et, après l’effort, vient le moment du réconfort grâce à une petite carte de picorage attrayante. Le Zinzou propose ainsi des assiettes de charcuteries et fromages locaux, des tacos à se partager, mais aussi deux bons smash burgers..ce qui, pour une salle de ping-pong, n'a rien d'étonnant.

Rue des Voisins 11

Quai du Rhône 12

Sketchiz Karaoke & Games

C’est niché au cœur des Pâquis que l’on découvre ce spacieux bar ludique. Il y a ici largement de quoi faire en matière de jeux, avec pas moins de quatre cibles de fléchettes, deux tables de shuffleboard, tout un tas de jeux d’arcades qui séduiront petits et grands, mais aussi et surtout 5 salles de karaoké flambant neuves à la déco étonnante.

Chacune des salles, entièrement privatisable, arbore un thème différent: Pop Art, Disco, Cabaret, All night long. Pour la faim, le Sketchiz s’offre une belle carte d’assiettes bistronomiques avec boeuf snacké, ceviche, sushis rolls, poulpe grillé ou encore une ribambelle de mini-burgers, ainsi que des planches idéales pour le partage. À vos micros!

Rue de Bâle 16

Rollers Minigolf Bar

Caché à côté de Rive, Rollers Mini-Golf Bar est un vaste espace proposant un parcours de minigolf intérieur de 12 trous, dans un univers fluorescent et chatoyant inspiré du cinéma, astucieusement imaginé par Gareth Rigby, un Écossais installé à Genève depuis 2009. Les nombreux cocktails colorés (servis aussi en pichets) tels que le midnight expresso, le kirsino royale ou le piscosaurus rex accompagnent parfaitement votre aventure à travers les différentes salles.

Côté snacks, Gareth et son équipe de joyeux lurons suggèrent une restauration réconfortante typique des salles obscures avec au programme des pop-corn, nachos, et bien sûr, l'incontournable hot-dog. Ce golf urbain, très prisé des adultes pour des team buildings décontractés ou des soirées en groupe animées, est aussi accessible aux enfants (pas avant 8-10 ans selon moi).

Ruelle des Templiers 4