Le dollar éprouvé par la guerre commerciale malgré l'exemption sur la tech

Le dollar continue de pâtir de la guerre des droits de douane que se livrent Washington et Pékin, qui menace la santé économique américaine, une faiblesse dont l'or profite pour grimper à un nouveau sommet historique.

Vendredi, le dollar a plongé à un plus bas depuis plus de trois ans face à l'euro, et est tombé à un niveau inédit depuis plus de dix ans face au franc suisse, considéré comme une valeur refuge.

Vers 09H20 GMT (11H20 à Paris) lundi, le billet vert s'affichait toujours dans le rouge par rapport à la monnaie unique, face à laquelle il perdait 0,45%, à 1,1407 dollar. Il reculait aussi de 0,72% face à la livre, à 1,3183 dollar, et lâchait 0,08% à la devise helvétique.

Source: AFP