Trump porte les droits de douane contre la Chine à 145%

Wall Street ouvre en nette baisse au lendemain d'un bond historique

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse jeudi, au lendemain d'une envolée rarement égalée après la volte-face de Donald Trump sur les droits de douane, les investisseurs se montrant sur la réserve face aux nombreuses surtaxes toujours en vigueur.

Photo: AFP

La Bourse de New York recule de plus belle jeudi, plombée par la confirmation que la surtaxe américaine sur les produits chinois atteint désormais 145%, douchant une partie des espoirs de désescalade dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Vers 16H30 GMT, le Dow Jones tombait de 5,01%, l'indice Nasdaq lâchait 6,62% et l'indice élargi S&P 500 glissait de 5,68%.

Source: AFP