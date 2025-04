Wall Street s'est brièvement retournée sur fond d'informations de presse

La Bourse de New York s'est brièvement retournée lundi, après avoir chuté à l'ouverture comme le reste des Bourses mondiales, à fleur de peau face aux moindres informations de presse concernant la politique de l'administration américaine sur les droits de douane.

Vers 14H20,le Dow Jones perdait 1,10%, l'indice Nasdaq reculait de 0,26% et l'indice élargi S&P 500 de 0,83%.

Cinq minutes plus tôt, le Dow Jones avait gagné 0,61%, l'indice Nasdaq 1,65% et l'indice élargi S&P 500, 0,94%, sur fond d'informations de presse non confirmées selon lesquelles l'administration Trump aurait pu envisager une pause pour ses droits de douane.