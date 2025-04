Les Etats-Unis en ressortiront «plus forts», affirme Trump

Donald Trump a affirmé jeudi que les Etats-Unis ressortiraient «plus forts» de la situation engendrée par son annonce la veille de droits de douane massifs à travers le monde, qui a entraîné la chute des Bourses mondiales et du dollar.

«L'opération est terminée! Le patient a survécu et se remet. Le pronostic est que le patient sera bien plus fort, plus grand, meilleur, et plus résilient que jamais», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, en filant la métaphore médicale.

La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a défendu les mesures: «A l'adresse de quiconque à Wall Street ce matin: 'faites confiance au président Trump'», a-t-elle déclaré à la chaîne CNN, avant d'affirmer que le président jouait «coup double sur la formule économique testée et approuvée de son premier mandat. Les Etats-Unis ne subiront plus la triche des pays étrangers», a ajouté la porte-parole. «Si ces pays voulaient négocier, ils avaient 70 ans pour le faire. A la place, ils ont escroqué les ouvriers américains», a aussi estimé Karoline Leavitt.