Les constructeurs auto américains déçus de l'accord entre Londres-Washington

L'association des constructeurs automobiles américains (AAPC), qui représente les trois groupes historiques Ford, General Motors et Stellantis (Chrysler, Jeep, etc), a fait part de sa déception concernant l'accord commercial annoncé jeudi entre Londres et Washington.

«L'industrie automobile américaine est très entrelacée avec le Canada et le Mexique; ce n'est pas le cas entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni» a réagi Matt Blunt, président de l'AAPC, dans un communiqué.

Photo: AFP

«Nous sommes déçus que l'administration (américaine) ait donné priorité au Royaume-Uni plutôt qu'à nos partenaires d'Amérique du Nord», à savoir le Canada et le Mexique avec lesquels Washington a un accord de libre-échange (ACEUM), a-t-il poursuivi.

L'ACEUM, conclu en 2018 par Donald Trump pendant sa première présidence, est en vigueur depuis juillet 2020.

Source: AFP