Smartphones, Ordi, Téléphone: L'administration Trump évoque finalement des droits de douane «dans un mois ou deux»

Le ministre du Commerce américain Lutnick a évoqué dimanche la mise en place de droits de douane sectoriels spécifiques à venir sur les ordinateurs, les téléphones et les semi-conducteurs, «probablement dans un mois ou deux».

Une déclaration qui survient Au lendemain d'une exemption de surtaxes – jusqu'à 145% pour la Chine – accordée par les autorités américaines sur les produits high-tech, smartphones et ordinateurs en tête, ainsi que sur les semi-conducteurs.

Photo: AFP

«Le président va présenter sa politique (douanière) sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, a-t-il avancé dans un entretien à la chaîne ABC. Nous ne pouvons pas nous reposer sur la Chine pour des choses fondamentales dont on a besoin. Nos médicaments et nos semi-conducteurs doivent être produits en Amérique.»

Source: AFP