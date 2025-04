Le SMI s’effondre à l’ouverture et perd déjà 6,9%

La guerre commerciale frappe la Bourse suisse

L’effondrement des marchés boursiers mondiaux se poursuit en ce début de semaine. Le président américain Donald Trump continue de déclencher des ventes massives en raison de sa guerre commerciale, un phénomène qui touche aussi la Suisse. D’après les estimations du courtier IG, l’indice phare suisse SMI devrait reculer d’environ 2%.

La semaine précédente, le SMI avait déjà perdu plus de 9%, effaçant ainsi quasiment tous les gains réalisés depuis le début de l’année. La tendance à la baisse devrait se poursuivre, alimentée par la crainte d’un ralentissement provoqué par le conflit commercial.

Selon le courtier, de nouvelles pertes sont également attendues pour le DAX allemand et le FTSE 100 britannique vers 6h35. Le DAX devrait chuter de plus de 4%, et le FTSE 100 d’environ 2,5%. Les marchés américains ne sont pas épargnés non plus, avec des pertes attendues entre 3 et 5%.