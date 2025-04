Moment d'accalmie en Suisse: le SMI devrait augmenter de 1,43%

Après des jours difficiles, les marchés boursiers asiatiques sont actuellement en légère hausse. Le Nikkei japonais en particulier a gagné du terrain, tandis qu'en Chine, les gens sont plus prudents compte tenu de l'escalade de la guerre tarifaire avec les Etats-Unis.

Un facteur clé pour l’évolution du marché boursier sera de savoir si les Etats-Unis seront prêts à négocier. (Image prétexte)

En Suisse aussi, la situation s'améliore légèrement: selon le courtier IG, le SMI devrait actuellement augmenter de 158 points, soit 1,43%. Hier, le SMI a chuté de plus de 5%.

Le DAX allemand et le FTSE100 anglais devraient également être en hausse. Aux Etats-Unis aussi, la situation se calme quelque peu pour le moment: le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé hier avec de légères pertes, et l'indice technologique Nasdaq a même légèrement rebondi.

Cependant, le conflit tarifaire entre les Etats-Unis et le reste du monde reste central. Un facteur clé pour l’évolution du marché boursier sera de savoir si les Etats-Unis seront prêts à négocier et si les premières contre-mesures des autres pays entreront en vigueur.