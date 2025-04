La Chine a répliqué, Trump va mettre sa menace à exécution

Les droits de douane «portent déjà leurs fruits», selon un représentant de Trump

Le représentant au commerce de la Maison Blanche, Jamieson Greer, a assuré mardi au Congrès que la politique de droits de douane universels de Donald Trump portait «déjà ses fruits», et qu'une cinquantaine de pays l'avait déjà contacté pour négocier.

«Plusieurs pays, comme l'Argentine, le Vietnam, l'Inde et Israël ont suggéré qu'ils réduiraient leurs droits de douane et leurs barrières non douanières, en accord avec la politique du président» Trump, a précisé le représentant au commerce, saluant des annonces «bienvenues».

Source: AFP