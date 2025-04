La Chine n'a «pas peur de se battre» avec les Etats-Unis

La Chine a indiqué mercredi n'avoir «pas peur» d'une guerre commerciale avec les États-Unis, tout en appelant au dialogue, après des propos de la Maison Blanche affirmant que c'était à Pékin de venir à la table des négociations.

Photo: keystone-sda.ch

«Si les États-Unis veulent véritablement résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent cesser d'exercer une pression extrême, cesser de menacer et de faire du chantage, et discuter avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel», a déclaré Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Il n'y a pas de gagnant dans une guerre de droits de douane ou une guerre commerciale. La Chine ne souhaite pas se battre, mais n'a pas peur de se battre», a-t-il souligné lors d'un point de presse régulier.

Source: AFP