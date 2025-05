Le négociateur japonais affirme avoir eu «des discussions constructives» avec Washington

Le ministre japonais chargé des négociations sur les droits de douane américains a affirmé jeudi avoir eu «des discussions franches et constructives» avec de hauts responsables américains, lors d'une seconde séance de pourparlers à Washington.

Japon et Etats-Unis ont pu progresser, a affrimé le négociateur Ryosei Akazawa. Photo: IMAGO/AFLO

«Nous avons pu progresser sur des discussions concrètes concernant, par exemple, le développement des échanges commerciaux entre nos deux pays, les mesures non tarifaires et la coopération économique et sécuritaire», avant une nouvelle série de «négociations intensives» prévues à partir de mi-mai, a indiqué à la presse Ryosei Akazawa.

Source: AFP