«Aucun pays n'est tiré d'affaire»: Trump fait miroiter une reprise des hostilités commerciales

Aucun pays «n'est tiré d'affaire» en matière de droits de douane, a averti dimanche Donald Trump, après avoir annoncé la semaine dernière une pause dans ses sanctions commerciales envers l'ensemble des pays du monde, à l'exception de la Chine.

Photo: keystone-sda.ch

«Personne n'est tiré d'affaire en ce qui concerne le déséquilibre commercial et les barrières non tarifaires que les autres pays utilisent contre nous, surtout pas la Chine, qui nous traite le plus mal!», a assuré le président des Etats-Unis sur son réseau Truth Social.

Source: AFP