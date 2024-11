1/6 Le vaste espace intérieur de Rulantica offre du fun aquatique tout au long de l’année.

Depuis cinq ans, Rulantica ouvre ses portes aux visiteuses et visiteurs de tous âges. Pour son anniversaire, l’univers aquatique d’Europa-Park à Rust, en Allemagne, se pare de son plus bel habit de fête et propose une multitude d’offres spéciales! Les plus jeunes pourront célébrer cet événement au côté de Sixtopus Snorri dans le jardin d’hiver du restaurant Snekkjas, tandis que les adultes se retrouveront pour une fête animée dès l’après-midi dans la piscine extérieure chauffée Frigg Tempel, avec un DJ et un cocktail spécial d’anniversaire. Dans le hall de Rulantica, une photobox attend les visiteuses et visiteurs pour capturer des souvenirs uniques de ce 5e anniversaire.

Ouvert en 2019 à deux pas d’Europa-Park, ce royaume aquatique d’inspiration scandinave déploie 37 200 mètres carrés de sensations et d’aventures, avec des toboggans et attractions pour toute la famille. Un lieu spectaculaire, où l’amusement aquatique coule à flots toute l’année!

En partenariat avec Europa-Park et Eurobus, Blick organise un tirage au sort pour offrir 25 x 2 entrées pour le 28 novembre, voyage en car inclus avec le Rustexpress. Passez une journée inoubliable dans l’incroyable univers aquatique de Rulantica, amusez-vous dans ses nombreuses attractions et célébrez avec nous son 5e anniversaire.

La date limite de participation est fixée au 17 novembre 2024. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.