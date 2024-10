Avant le début du concert, profitez d’un surclassement VIP avec entrée séparée, d’un cocktail de bienvenue et de bien plus encore dans les lounges de la Sunrise Starzone. Nous faisons gagner des surclassements pour événements à venir.

Faites de votre spectacle une expérience inoubliable. En obtenant un surclassement de votre billet pour la Sunrise Starzone, vous bénéficiez d’un accès exclusif au lieu de l’événement et au lounge avec un bar dédié et un service de restauration (consommation payante), un vestiaire et des toilettes réservés. Vous et la personne de votre choix recevrez également un cocktail de bienvenue créé par le champion du monde des cocktails, Andy Walch.

Pour les concerts à l’Arena de Genève de «The World of Hans Zimmer» le 14 novembre, de Gianna Nannini le 24 novembre, de Eddy de Pretto le 28 novembre et de Laura Pausini le 9 decembre, nous mettons en jeu 25 x 2 surclassements* Sunrise Starzone.

*Le billet de concert n’est pas compris dans les surclassements et doit être acheté séparément. Sans billet valable, l’accès au concert et au lounge ne pourra pas être accordé.

La date limite de participation est fixée au 27 octobre 2024. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort avant d’être contactés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.