Gagnez des billets pour voir les matchs du LHC, de Genève-Servette, de Fribourg et de Växjö Lakers Concours: Gagnez des billets pour les matchs de la Champions Hockey League

Participez à notre concours et tentez de remporter des billets pour les matchs du Lausanne HC et de Genève-Servette. Nous mettons en jeu 2x2 tickets VIP et 5x2 tickets de cat. 1 pour les matchs du 12 et 20 novembre.