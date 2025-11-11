Gagnez des calendriers de l'Avent exclusifs avec Blick et Manor!

Grâce à Blick et Manor, tentez de gagner l’un des 5 fabuleux calendriers de l’Avent, parfaits pour illuminer votre mois de décembre.

Le compte à rebours vers Noël commence, et cette année, il sera magique! Que vous soyez à la recherche de bien-être, d'aventures préhistoriques, de plaisirs gourmands ou de saveurs inédites, il y en a pour tous les goûts. Voici les calendriers de l'Avent à gagner:

1 x Rituals Diorama

Entrez dans un monde féérique. Chaque jour révèle un nouveau trésor: soins gourmands pour le corps, fragrances envoûtantes et accessoires raffinés pour le bien-être ou pour la maison. Aussi beau à exposer qu’à découvrir, ce calendrier transforme chaque ouverture en moment de pur plaisir. Pour une saison festive placée sous le signe de la beauté, des surprises et de la célébration.

1 x Mattel Jurassic World

Transformez l’attente de Noël en aventure préhistorique! Chaque jour, un nouveau dinosaure ou élément de décor à découvrir pour créer son propre Jurassic World. Et attention: le plus grand dino arrive en 3 parties… suspense garanti! Un calendrier fun et immersif, parfait pour les petits explorateurs fans de dinos.

1 x Kusmi Tea XMAS

Faites de chaque jour un moment de dégustation féerique. Thés noirs, verts ou blancs bio, tisanes décaféinées et petites surprises gourmandes vous accompagnent jusqu’à Noël. Un cadeau raffiné pour les amateurs de thé, pour un mois de décembre tout en douceur et en plaisir.

1 x Shed pop-corn

Savourez la magie de Noël avec 24 sachets de pop-corn artisanal aux 12 saveurs gourmandes. Chocolat, fruits, noix ou épices, chaque portion croquante se savoure avec un sourire grâce aux petites blagues de Noël cachées derrière les portes. 100% végétarien, c’est le compagnon parfait pour un décembre festif, gourmand et convivial.

1 x Zweifel XMAS Chips

Un décompte gourmand jusqu’à Noël avec 24 surprises salées.

Chaque jour révèle une nouvelle variété de chips, snacks ou noix, toujours différente et raffinée, pour un plaisir salé qui ravira les papilles. Avec son design hivernal festif, ce calendrier apporte une touche conviviale à votre intérieur et invite à partager de délicieux moments tout au long du mois de décembre. En édition limitée, c’est le compagnon idéal pour un Avent gourmand et chaleureux.

Chez Manor, vivez la magie de l’Avent, entre surprises et douceurs: des calendriers gourmands aux idées cadeaux originales, tout est pensé pour rendre cette saison inoubliable. Laissez-vous inspirer sur manor.ch

La date limite de participation est fixée au 24 novembre 2025.

