André Rieu rend hommage à ses fans à Lausanne et à Zurich en novembre. Photo: imago images/Fotostand

Les 21 et 22 novembre 2024, André Rieu, le célèbre «roi de la valse», reviendra en Suisse dans le cadre de sa tournée mondiale et donnera deux concerts à Lausanne et à Zurich. Avec son Johann Strauss Orchester, Rieu présente sur scène des valses dynamiques et des classiques issus de comédies musicales, d’opérettes et de films, un programme qui enthousiasmera les fans du monde entier.

Ses concerts ne se limitent pas à de la musique. Des costumes sophistiqués, des animations humoristiques et une ambiance unique font en effet de chaque spectacle une expérience inoubliable. Grâce à son tempérament sympathique, le violoniste et artiste hollandais a bâti une communauté de fans fidèles et enchante des personnes de tous âges.

Vous avez la possibilité de profiter de cette expérience unique. 10 x 2 billets sont mis en jeu pour le concert de Lausanne du 21 novembre.

La date limite de participation est fixée au 10 novembre 2024. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.