Remportez un jeu de pneus de «BestDrive by Continental»

Le film «Venom: The Last Dance» avec Tom Hardy sortira dans les salles à partir du 23 octobre. Participez au tirage au sort à cette occasion, et tentez de remporter un jeu de pneus «BestDrive by Continental», installation comprise, d’une valeur de 1300 francs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour clore cette trilogie, Tom Hardy prendra une nouvelle fois les traits de Venom, l’un des personnages Marvel les plus importants et les plus complexes. Eddie et Venom sont en fuite, poursuivis par leurs deux mondes. Le filet se resserre sur le duo, les contraignant à prendre une décision dévastatrice qui marquera la fin de leurs aventures.

«Venom: The Last Dance» sortira en salle le 23 octobre. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de l’antihéros, avec des scènes d’action palpitantes et un scénario captivant. A l’occasion de la sortie du film, participez au tirage au sort et tentez de remporter un jeu de quatre pneus de «BestDrive by Continental» en exclusivité, installation incluse. Avec un peu de chance, vous pourrez ainsi préparer votre voiture à la saison hivernale en toute simplicité.

* De la marque Continental ou Semperit selon la disponibilité.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Gagnez un jeu de quatre pneus de «BestDrive by Continental».

La date limite de participation est fixée au 27 octobre 2024. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort avant d’être contactés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.