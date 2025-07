Wissenscheck zum Nationalfeiertag Mach mit, beim spannenden Quiz zum 1. August

Die Schweiz feiert Geburtstag! Doch wie viel weisst du über das Traditionsfest? Weisst du, was am 1. August geschah und was wir genau an diesem Tag feiern? Teste dein Wissen gleich hier!

Publiziert: 12:40 Uhr | Aktualisiert: 12:44 Uhr