Schick uns ein Bild von deiner Fellnase!

1/6 Heute ist der Tag der Haustierfotos.

Von klassischen Haustieren wie Hunden und Katzen über Insekten und Schlangen bis hin zu exotischen Vögeln gibt es eine Vielzahl an tierischen Gefährten, die man zu Hause halten kann. Menschen ohne Haustiere sind sich oft nicht bewusst, was ihnen entgeht. Haustiere können ihren Besitzern nämlich oft mehr Liebe, Zuneigung und Verständnis schenken als so mancher Mitmensch und bereichern dadurch das Leben ihrer Besitzer auf besondere Weise.

Laut einer Studie von Statista lebten im Jahr 2022 in der Schweiz rund eine halbe Million Hunde und über 1,8 Millionen Katzen. Katzen sind damit vor Fischen in Aquarien die mit Abstand beliebtesten Haustiere. Dahinter folgen Hunde und Reptilien.

Blick möchte dein Haustier sehen

Teilst auch du deine vier Wände mit einer süssen Katze? Besitzt du einen Zwergspitz, ein paar niedliche Hasen oder ein Aquarium voller bunter Fische? Ganz egal, welches Tier mit dir unter einem Dach lebt, Blick möchte ein Foto davon sehen!