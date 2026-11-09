Wenn die Temperaturen fallen, steigt die Lust auf Fondue. Unser Reto sucht zusammen mit der Community für den «Blick Check» das beste Fondue der Schweiz. Nominiere jetzt dein Lieblingsrestaurant!

Darum gehts Der «Blick Check» geht in die nächste Runde.

Reto Scherrer sucht mit der Community das beste Fondue der Schweiz.

Nominiere via Formular dein Lieblings-Restaurant.

Eva Kunz Senior Community Editorin

Der «Blick Check» geht in die nächste Runde! Nachdem unser Feinschmecker Reto Scherrer im aargauischen Seon (AG) das beste Cordon bleu der Schweiz gekürt, in Törbel (VS) mit dem Restaurant Moosalp die beste Bergbeiz gefunden und in Müswangen (LU) den besten Wildteller aufgespürt hat, gelüstet es ihn nach dem wohl schweizerischsten Gericht überhaupt: dem Fondue.

Ob in der gemütlichen Berghütte, im urchigen Dorfrestaurant oder in geselliger Runde zu Hause: Ein Fondue gehört zur Schweiz wie Schokolade, Uhren oder das Matterhorn. Doch wo gibt es das beste Fondue der Schweiz? Das kann unser Reto nur mit deiner Mithilfe herausfinden.

Wo wird das Schweizer Nationalgericht besonders fein zubereitet? Welches Restaurant überzeugt mit seiner Käsemischung am meisten? Verrate uns deinen Geheimtipp und hilf mit, das beste Fondue der Schweiz zu finden!

So funktionierts

Bis zum 16. November kannst du über das Formular dein Lieblingsrestaurant für das beste Fondue der Schweiz nominieren. Aus allen Nominierungen evaluieren wir die Top-5-Beizen pro Region: Bern/Wallis, Zentralschweiz, Nordostschweiz/Graubünden und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab.

Bereit? Wir freuen uns auf deine Einsendung!

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Doch damit nicht genug!

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Restaurant-Tester Reto Scherrer prüft die Community-Favoriten persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Fondue der Schweiz» gewinnt.

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Dezember. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

RMS Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». RMS Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»