Wie lange dauert es, bis der Kopf vom Böögg explodiert?

Sommerprognose auf Zürcher Art: Beim Sechseläuten zählt der Moment, in dem der Böögg-Kopf knallt. Wie lange dauert es? Tipp mit und gewinne einen Broil King Regal 490 Gasgrill im Wert von 1999 Franken!

1/4 Feuer frei! Wann explodiert der Kopf des Bööggs? Foto: Keystone

Der Frühling in Zürich beginnt erst richtig, wenn der Böögg in Flammen steht! Beim Sechseläuten wird der riesige Schneemann aus Holzwolle und Feuerwerkskörpern traditionell auf einem Scheiterhaufen verbrannt – und alle warten gespannt auf das gleiche Spektakel: den Moment, in dem sein Kopf explodiert.

Am Montag ab 17 Uhr übertragen wir die Böögg-Verbrennung in unserer Livesendung bei Blick. Doch bevor es losgeht, ist dein Gespür gefragt: Wie lange dauert es, bis der Böögg-Kopf in die Luft fliegt? Mach mit bei unserem grossen Sechseläuten-Tippspiel und gewinne mit etwas Glück einen Broil King Regal 490 Gasgrill im Wert von 1999 Franken!

Der Broil King Regal 490 Gasgrill Der Broil King Regal 490 ist der perfekte Gasgrill für anspruchsvolle Grillmeister. Mit vier leistungsstarken Dual-Tube-Edelstahlbrennern sowie einem zusätzlichen Seiten- und Heckbrenner sorgt er für maximale Vielseitigkeit und perfekte Grillergebnisse. Die hochwertigen Gussroste und das Flav-R-Wave-System garantieren eine optimale Hitzeverteilung und ein unvergleichliches Grillaroma. Der doppelwandige Deckel speichert die Hitze effizient, während die LED-beleuchteten Drehregler und das integrierte Thermometer für präzise Kontrolle und höchsten Komfort sorgen. Ob saftige Steaks, leckeres Poulet vom Drehspiess, langsames Garen oder BBQ-Spezialitäten – der Broil King Regal 490 steht für Perfektion auf Knopfdruck.

Teilnahmeschluss ist der Montag, 28. April 2025, um 18 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt. Wenn mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieselbe Zeit getippt haben, entscheidet das Los nach dem Zufallsprinzip. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.