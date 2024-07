Wer hat den besten Kundenservice der Schweiz? Mach mit bei der grossen Umfrage!

Ein guter Kundenservice ist ein wichtiger Grund dafür, warum wir in manchen Geschäften gerne einkaufen und in anderen nicht – ob online oder im Laden. Eine freundliche, persönliche und kompetente Beratung ist genauso wichtig wie die Qualität der erbrachten Dienstleistung, das Finden des richtigen Produkts und natürlich der Preis.

Gesucht: Top-Kundenservice der Schweiz

Blick will wissen, wer in den verschiedenen Branchen der Beste ist. Zusammen mit dem angesehenen Datenforschungsunternehmen Statista suchen wir den Top-Kundenservice der Schweiz. Ob es um eine benutzerfreundliche Website geht, unkompliziertes Rückgaberecht, einen wirklich hilfreichen Bot oder einfach nur eine freundliche Stimme am Telefon – bei diesen Unternehmen stehen der Kunde und die Kundin an erster Stelle.

Du bestimmst mit, wer aufs Podest gehört: Mach mit und teile deine Erfahrungen: Hier gehts zur Umfrage.

Übrigens: Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage wird ein Apple iPad verlost.