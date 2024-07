Unfall in Ricken SG Autofahrer (†68) stirbt nach heftigem Frontalcrash

Am Mittwoch, kurz nach 5.20 Uhr, sind auf der Uznacherstrasse in Ricken SG zwei Autos frontal zusammengestossen. Ein Autofahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.