Im Rahmen einer koordinierten Suchaktion im Gebiet Tennmatten in Blatten konnten am Dienstag menschliche Überreste gefunden und geborgen werden. Die formelle Identifikation ist im Gange.

Menschliche Überreste in Blatten gefunden

1/2 Im Schuttkegel in Blatten wurden menschliche Überreste gefunden. Foto: Kantonspolizei Wallis

Ist es der vermisste Schäfer Toni?

Seit dem 28. Mai 2025 laufen unter der Leitung der Kantonspolizei Wallis koordinierte Suchaktionen nach dem vermissten Mann im Gebiet Tennmatten in Blatten. Die Einsätze erfolgen schrittweise, jeweils nach Freigabe durch das kantonale Führungsorgan, in einem abgesicherten Bereich.

Am Dienstag konnten bei einer dieser gezielten Suchaktionen in einem zuvor definierten Bereich des Schuttkegels menschliche Überreste gefunden und geborgen werden. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung. Die formelle Identifikation wurde eingeleitet.

Bei den menschlichen Überresten könnte es sich um Schäfer Toni (64) handeln. Er wurde nach der verheerenden Naturkatastrophe vermisst. Die Chance, dass er noch lebt, tendiert gegen null.

