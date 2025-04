1/2 Auf dem Gelände der Schulanlage Neumatt wurde in Aesch BL ein Bub (†15) so schwer verletzt, dass er später im Spital starb. Foto: Google Street View

Darum gehts Tötungsdelikt in Aesch: Zum Tatzeitpunkt 18-Jähriger angeklagt

Tatmotiv: Konflikt zwischen Jugendlichen am Schulhaus Neumatt

Opfer: Jugendlicher (†15) durch Messerstich tödlich verletzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht vom Freitag, 28. Juni 2024, auf Samstag, 29. Juni 2024, kam es kurz nach 2 Uhr auf dem Gelände der Schulanlage Neumatt in Aesch BL zu einem Tötungsdelikt. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ihre diesbezügliche Strafuntersuchung abgeschlossen und gestützt auf die Untersuchungsergebnisse gegen einen zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alten Schweizer am Strafgericht Basel-Landschaft Anklage wegen vorsätzlicher Tötung sowie weiteren Delikten erhoben.

«Aufgrund der Ergebnisse der Strafuntersuchung geht die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft davon aus, dass sich in der Tatnacht eine Gruppe von drei minderjährigen Personen und der Beschuldigte beim Schulhaus Neumatt in Aesch BL trafen, um dort einen bereits fortbestandenen Konflikt nicht näher bekannten Ursprungs auszutragen», schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung zum Tathergang. Der Beschuldigte soll daraufhin das von ihm mitgebrachte Klappmesser gegen einen Beteiligten eingesetzt und den minderjährigen Jugendlichen (†15) durch einen Stich in den Brustkorb so schwer verletzt haben, dass er nur kurze Zeit später im Spital verstarb.

Der mutmassliche Täter flüchtete nach der Tat nach Hause, wo er später von der Polizei Basel-Landschaft festgenommen werden konnte. Seither befindet sich der Beschuldigte in Haft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.