In einem Einfamilienhaus in Altenrhein SG wurden zwei leblose Personen aufgefunden. Die Strafverfolgungsbehörden gehen derzeit von einem Gewaltdelikt aus.

Zwei Personen tot in Altenrhein SG aufgefunden

1/5 In einem Haus in Altenrhein wurden zwei leblose Personen gefunden.

Am Mittwochmittag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen die Meldung ein, dass zwei Personen in einem Einfamilienhaus in Altenrhein leblos aufgefunden worden waren. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der beiden feststellen.

Die Strafverfolgungsbehörden gehen von einem Gewaltdelikt aus, wie Polizeisprecher Florian Schneider gegenüber BRK erklärt: «So wie sich uns die Situation präsentiert hat und wie die Ermittlungen fortgeschritten sind, müssen wir von einem Gewaltdelikt ausgehen.» Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen wurden Ermittlungen aufgenommen.

Todesopfer lebten zusammen

Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 48-jährigen Mann und eine 41-jährige Frau. Die beiden Schweizer waren im selben Haushalt gemeldet. Sowohl die Todesursache der Personen als auch die Umstände, die zu ihrem Tod führten, sind gemäss Schneider Gegenstand von laufenden Ermittlungen.

Zu Blick sagt Schneider aber: «Wir halten bewusst offen, ob es sich um einen erweiterten Suizid handelt oder nicht – die Ermittlungen laufen. Was wir aber sagen können: Wir gehen Stand jetzt nicht davon aus, dass eine Gefahr für die Umgebung oder Drittpersonen besteht. Was ich noch sagen kann: Wir haben die Meldung von einer angehörigen Person erhalten.»