Stimmung bei Fussballpartie gedrückt

Foto: Getty Images

Die Nachricht vom Anschlag in Magdeburg erreichte auch die 2. Liga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg. Die Fans beider Lager stellten in der zweiten Halbzeit ihren Support komplett ein – in Gedenken an die Opfer. «Der FCM ist geschockt und in Gedanken bei den Betroffenen rund um die schrecklichen Ereignisse am Magdeburger Weihnachtsmarkt», schrieb der Verein auf seiner Webseite.