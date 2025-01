In der Welt der Superreichen, bei denen Geld keine Rolle spielt, ist die Yacht oft das Prestigeobjekt Nummer eins. Wir stellen die teuersten Schiffe vor – und wem sie gehören.

1/5 Grösser, schöner, teurer: Superyachten sprengen mit ihren unglaublichen Dimensionen oft die eigene Vorstellungskraft. Foto: zVg

Denis Fried Redaktor Auto & Mobilität

Wenn man mit Lambo, Ferrari und Co. nicht mehr beeindrucken kann, weil jeder Milliardär gleich mehrere hat – dann werden Superyachten zum Statussymbol. Um in dieser Liga mithalten zu können, muss man aber schon dreistellige Millionenbeträge ausgeben – und manchmal mehr. Hier kommen die teuersten Privatyachten, mit denen die Reichen in den Yachthäfen von Monaco bis Malta protzen.

10 Sailing Yacht A

Foto: DUKAS

Auf Platz 10 befindet sich die längste Segelyacht der Welt. Das Boot des russischen Milliardärs Andrey Melnichenko soll über 500 Millionen US-Dollar gekostet haben. Seit 2022 befindet sich die Segelyacht in Triest, wo sie von den italienischen Behörden beschlagnahmt wurde. Denn: Melnichenko landete nach der russischen Invasion der Ukraine auf einer Sanktionsliste der EU.