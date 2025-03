Die litauischen Streitkräfte meldeten am Dienstagabend, dass vier US-Soldaten nach einer Übung vermisst werden. Nun wurden sie laut Nato-Generalsekretär Mark Rutte tot aufgefunden.

Vier US-Soldaten sterben bei Militärübung in Litauen

Sie verschwanden nach einer Übung von einem Militärflugplatz. Foto: Getty Images

Nach einer Militärübung im litauischen Pabradė wurden am Mittwoch vier US-Soldaten vermisst. Laut Medienangaben startete die litauische Armee daraufhin mithilfe der US-Streitkräfte eine grosse Suchaktion nach den vermissten Personen und einem verschollenen Militärfahrzeug. Nun wurden sie tot aufgefunden. Nato-Generalsekretär Mark Rutte gab an, die Soldaten seien bei einem Unfall ums Leben gekommen. «Während ich sprach, kam die Nachricht von vier amerikanischen Soldaten, die in Litauen ums Leben kamen», sagte Rutte laut der Nachrichtenagentur Reuters vor Reportern und fügte hinzu, dass er keine Einzelheiten kenne.

Erste Berichten deuten offenbar darauf hin, dass das Fahrzeug in ein Gewässer gefallen ist. So berichten lokale Quellen unter Berufung auf Armeekreise, dass die Suchtrupps einen Standort lokalisieren konnten. Die US-Armee hat sich bisher noch nicht zu den verstorbenen Soldaten geäussert.

«Unabhängig, welche Flagge wir auf unseren Schultern tragen»

Die Soldaten, die alle 3. Infanteriedivision angehören, befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einer planmässigen taktischen Ausbildung, schreibt die amerikanische Botschaft in Vilnius auf X.

«Ich möchte mich persönlich bei den litauischen Streitkräften und Ersthelfern bedanken, die uns bei unseren Suchaktionen schnell zu Hilfe kamen», sagte Generalleutnant Charles Costanza, der kommandierende General des V. Korps laut dem Beitrag. «Es ist diese Art von Teamwork und Unterstützung, die die Bedeutung unserer Partnerschaft und unserer Menschlichkeit verdeutlicht, unabhängig davon, welche Flagge wir auf unseren Schultern tragen.»