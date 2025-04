Von wegen frohe Ostern: In Italien wird in mehreren Regionen für die nächsten Tage enorm viel Regen erwartet. Die Behörden fürchten Sturmböen, Überschwemmungen und auch Erdrutsche.

1/6 Da braut sich was zusammen: Besonders Italien bekommt jede Menge Regen ab. Foto: Meteo News/Ubimet

Darum gehts In mehreren Regionen Italiens wird in den nächsten Tagen enorm viel Regen erwartet

Sturmböen, Überschwemmungen und Erdrutsche werden befürchtet

Alarmstufen für die Bevölkerung auf gelb und orange erhöht

Bevor der Osterhase kommt, versinkt Italien im Regen: Die Alarmstufen für die Bevölkerung wurden auf Gelb und Orange erhöht. Den Prognosen zufolge wird insbesondere im Norden Italiens heftiger Regen niedergehen.

Betroffen sind Gegenden, in denen sich über die Ostertage normalerweise viele Urlauber aufhalten wie Südtirol, das Piemont und die Lombardei mit der Hauptstadt Mailand. Aber auch in der Region Apulien im Süden soll es viel Niederschlag geben.

«Das Italientief wird jetzt immer stärker»

«Das sind schon enorme Menge, die besonders in Norditalien runterkommen. Murgänge, Erdrutsche und Hochwasser sind möglich. Der Schwerpunkt wird Mittwoch und Donnerstag sein», sagt Michael Eichmann von Meteo News zu Blick.

Auch Manuel Oberhuber, Meteorologe beim Österreichischen Rundfunk (ORF), zeigt sich besorgt. «Das Italientief wird jetzt immer stärker, in den Voralpen im Piemont schüttet es so richtig. In Sambughetto sind allein in den letzten 24 Stunden 246 Liter pro Quadratmeter gefallen», schreibt er auf X. Und weiter: «Bis morgen kommen im Zuge von Gewittern noch einmal 200 bis 350 Liter pro Quadratmeter dazu. Die Wasserstände steigen.»

Immerhin: Die Situation beruhige sich am Freitag wieder, so Eichmann. «Allerdings werden die Folgen des Unwetters noch zu spüren sein. Zum Beispiel Hochwasser», so der Meteorologe weiter. Grund für den Oster-Schocker: eine Süd- bis Südoststaulage. Eichmann zu Blick: «Zwischen einem weit nach Süden reichendem Trog über Westeuropa und einem Hoch in der Schwarzmeerregion gelangt feuchte Mittelmeerluft zum Alpenraum und wird entlang der Alpen sozusagen ‹ausgepresst›».

Wellen bis zu drei Meter Höhe

Die Schweiz bekommt ebenfalls Regen ab. «Im südlichen Wallis werden sich über den genannten Zeitraum ebenfalls verbreitet 150 bis 250 Millimeter Niederschlag akkumulieren, je nach Modell liegen aber auch Extremvarianten von punktuell über 300 Millimetern im Bereich des Möglichen», schreibt Meteo News dazu im aktuellen Blog.

Im Mittelmeer wird auch in Küstennähe mit stürmischer See und Wellen bis zu drei Meter Höhe gerechnet. Das nationale Amt für Zivilschutz wies zudem darauf hin, dass es vielerorts zu Gewittern kommen könnte. Eichmann: «Es gibt Jahre, da ist es in Italien an Ostern deutlich schöner. Wenn man die Wahl hat, sollte man lieber im Norden bleiben.»

Im Frühjahr waren bereits verschiedene italienische Regionen von Unwettern betroffen. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben.