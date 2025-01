Eine Schweizer Touristin ist am Dienstag in der kolumbianischen Stadt Minca im dortigen Fluss ertrunken. Der Pegel des Gewässers war nach heftigen Regenfällen massiv angestiegen.

Schweizerin (†56) ertrinkt in kolumbianischem Fluss

1/2 Eine Schweizer Touristin ertrank am Dienstag in einem kolumbianischen Gewässer. Foto: Facebook

Marian Nadler Redaktor News

Eine Schweizerin (†56) ist am Dienstag in der kolumbianischen Stadt Minca im dortigen Fluss Cienaga-Minca ertrunken. Das berichtet «W Radio». Vor ihrem Tod war die Touristin bei einer Wanderung im Gebiet Las Cabañas von einem Felsen ins Wasser gefallen und von der Strömung des Flusses mitgerissen worden. Nach Angaben der örtlichen Behörden war der Pegel des Nebenflusses aufgrund jüngster Regenfälle deutlich angestiegen, was zu dem Vorfall beigetragen haben dürfte.

Feuerwehr und Einsatzkräfte begaben sich zur Unfallstelle, um Rettungsarbeiten durchzuführen und die Leiche zu bergen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich die Frau in einem von Besuchern stark frequentierten Gebiet. Nach einer Erkundung der Gegend gelang es ihnen, die Leiche flussabwärts von der Stelle zu bergen, an der sie gestürzt war.

Behörden sprechen Warnung aus

«Sie schien von allem, was sie fand, so begeistert zu sein. Sie liebte es, anzuhalten, um den Geräuschen des Waldes zu lauschen und die Vögel zu beobachten. Sie sagte, dies sei der perfekte Ort zum Entspannen», zitiert die kolumbianische Zeitung «El Tiempo» einen örtlichen Reiseführer, der Bekanntschaft mit der Toten gemacht hatte.

Der Fall wird jetzt von den zuständigen Behörden untersucht, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären. Sie warnten davor, in den Flüssen der Region zu baden, da die Strömungen aufgrund der Regenfälle der letzten Tage an Kraft zugenommen haben.