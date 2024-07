Das ist bis jetzt über den Trump-Attentäter bekannt

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Thomas Crooks wurde kurz nach dem Attentat getötet.

In der Nacht auf Sonntag hat ein Attentäter im US-Bundesstaat Pennsylvania während einer Wahlkampfveranstaltung auf Ex-Präsident Donald Trump (78) geschossen. Die US-Bundespolizei FBI stuft den Vorfall als Mordversuch ein.

Inzwischen hat das FBI auch den Namen des mutmasslichen Attentäters bekannt gegeben. Demnach soll es sich beim Schützen um Thomas Matthew Crooks (†20) aus Bethel Park, Pennsylvania, handeln. Bethel Park ist rund 60 Kilometer von dem Ort Butler entfernt, wo die Schüsse bei einem Wahlkampfauftritt fielen. Über das Motiv von Crooks ist bislang nichts bekannt.

Crooks nutzte AR-15 für Attentat

Crooks wurde nach dem Mordversuch an Trump getötet. Gemäss «Washington Post» war der junge Mann Mitglied der republikanischen Partei. Die diesjährige Präsidentschaftswahl wäre die erste gewesen, bei der er alt genug war, um zu wählen.

Ausserdem soll er im Januar 2021 einen kleinen Betrag, 15 US-Dollar (13 Franken), an eine den Demokraten nahestehende Gruppe gespendet haben.

Der Vater von Crooks ist fassungslos. Er versuche gerade herauszufinden, «was zur Hölle los ist», sagt er zur CNN. Er habe noch nicht mit den Ermittlern gesprochen und wisse nur das, was er in den Medien gelesen und gesehen habe.

«Ihr habt den Falschen»

Auf X kursieren derweil verschieden Bilder und Video, die angeblich Thomas Matthew Crooks zeigen sollen. In einem Video sagt ein junger Mann, dass er die Republikaner zwar hasst, und damit auch Trump, er sei aber nicht der Attentäter. «Ihr habt den Falschen», sagt der Mann in die Kamera.

Gleichzeitig gehen weitere Bilder von Männern rum, die den Attentäter zeigen sollen. Bisher gibt es keine Bestätigungen seitens der Behörden.

Trump am Ohr verletzt

Präsidentschaftskandidat Donald Trump wurde bei den Schüssen nach eigenen Aussagen am Ohr getroffen. Es gehe ihm aber gut, so der Ex-Präsident. Derweil wurde ein Zuschauer der Wahlkampfveranstaltung getötet, zwei weitere befinden sich gemäss «Washington Post» in kritischem Zustand.