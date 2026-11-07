Das Ende eines Wahnsinns

Die US-Zwischenwahlen markieren auch den Niedergang eines Mediensystems, das Donald Trump gross gemacht hat – und mit ihm jedes Mass verlor.

Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

Nach der Wahlniederlage der Republikaner schlägt die Stunde der Deuter. Zeichnet sich mit dem Verlust der Mehrheit im Kongress das Ende der Maga-Bewegung ab? Oder bloss jenes der Ära Trump? Wer diese Entwicklung verstehen will, muss sein Augenmerk auf die Medien richten.

Tucker Carlson, rechter Podcaster und Ex-Star des Fox News Channel, erklärt die Ära seines früheren Arbeitgebers für beendet. Der meistgesehene TV-Sender der USA habe Trump mit einer gezielten Kampagne in den Iran-Krieg gedrängt – der im Maga-Lager als Hauptsünde gilt. «Die Moderatoren haben direkt zum Präsidenten gesprochen, nicht zum Publikum», sagt Carlson.

Carlsons Abrechnung mit Fox News rückt eine bemerkenswerte Symbiose ins Licht: die zwischen einem Medienimperium mit politischer Mission und einem Präsidenten, der sich die Welt vom Fernseher erklären lässt.

Wie eng publizistische und politische Macht in den USA verwoben sind, beschreibt Michael Dougherty im konservativen Magazin «National Review». Er spricht vom «Ende des Fox-News-Republikanismus» und sieht Trump als Vollendung einer populistischen Bewegung, die schon George W. Bush getragen habe: Fox kultivierte das Gefühl breiter Wählerschichten, von liberalen Eliten verachtet zu werden, und verwandelte ihre Kränkung in Kampfgeist. Trump verkörperte dieses Geschäftsmodell wie kein Zweiter.

Nun aber verliert der Sender seine Rolle als Taktgeber. Die Deutungsmonopole bröckeln. Trumps mediales Erfolgsmodell befindet sich im Niedergang. In der zersplitternden Öffentlichkeit der Podcaster und Influencer belohnt Aufmerksamkeit die Abgrenzung, nicht den Zusammenhalt. Carlson, Megyn Kelly und weitere frühere Fox-Grössen bedienen ihr Publikum heute über eigene Kanäle. Eine ähnliche Entwicklung im Kleinen ist auch in der Schweiz absehbar, wo die traditionellen Medien angesichts der Vielzahl neuer Lautsprecher an Einfluss verlieren. Trump ist der Vorbote dieses Wandels.

Für das Maga-Lager wird die Welt unübersichtlicher. Seine Niederlage bei den Midterms ist auch eine Niederlage für Amerikas einflussreichsten Medienkonzern.