Das Pentagon fordert die US-Rüstungsindustrie auf, die Waffenproduktion drastisch zu beschleunigen. Grund sind Berichte über schwindende Reserven durch den Irankrieg. Eine Frist von drei Wochen wurde gesetzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pentagon fordert schnellere Waffenproduktion, Frist für Pläne: drei Wochen

Hintergrund: Schwindende Waffenreserven durch Irankrieg, veraltetes Beschaffungssystem

Pentagon-Sprecher: Reformen seit Amtsantritt von Verteidigungsminister Hegseth im Fokus

Mattia Jutzeler Redaktor News

Herrscht in den USA tatsächlich eine Munitionsknappheit? In letzter Zeit deuten mehrere Medienberichte darauf hin, dass der Munitionsvorrat der US-Armee «gefährlich niedrig» sei. So sollen die Vereinigten Staaten seit Beginn des Krieges mit dem Iran Ende Februar etwa fast 80 Prozent ihrer Abfangraketen für das THAAD-Waffensystem verbraucht haben. Verteidigungsminister Pete Hegseth soll US-Präsident Donald Trump den Munitionsmangel ausserdem verschwiegen haben.

Nun scheint die US-Regierung das Problem in Angriff nehmen zu wollen. Das Pentagon fordert die US-Rüstungsindustrie auf, schneller und effizienter Waffen zu produzieren. Wie unter anderem die «Washington Post» berichtet, soll die Industrie konkrete Pläne für kürzere Lieferzeiten und höhere Produktionskapazitäten für kritische militärische Ausrüstung ausarbeiten. Der stellvertretende Verteidigungsminister Steve Feinberg hat den Unternehmen dafür am Mittwoch eine Frist von maximal drei Wochen gesetzt.

«Die Pläne müssen drastisch beschleunigt werden»

«Jahrelange Entwicklungszyklen sind nicht akzeptabel», wird Feinberg von der «Washington Post» zitiert. «Die Pläne müssen drastisch beschleunigt und die Produktionskapazitäten jetzt ausgebaut werden.»

Die Dringlichkeit unterstreicht auch Pentagon-Sprecher Sean Parnell. Die Reform des veralteten Beschaffungssystems habe oberste Priorität, erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, wie der «Spiegel» schreibt. «Seit dem ersten Tag von Pete Hegseth als Verteidigungsminister liegt der Fokus darauf, die Geschwindigkeit, Kapazität und Schlagkraft der Verteidigungsindustrie zu verbessern», so Parnell.