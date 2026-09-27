Ein Teenager aus Italien stürzte am Freitag beim Ausüben seiner grössten Leidenschaft in den Tod. Der Parkour-Kletterer sei ein Mensch voller Energie gewesen, sagt seine Mutter.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein tragischer Unfall erschütterte am Freitag die Gemeinde Lodi bei Mailand: Der 15-jährige Jacopo T.* (†15) stürzte von einem 20 Meter hohen Strommast und erlag später seinen Verletzungen.

Seine Mutter, Gioia F.*, wehrt sich nun gegen Behauptungen, der tödliche Sturz ihres Sohnes sei Teil einer sogenannten Social-Media-Challenge gewesen. «Über die Tragödie meines Sohnes, insbesondere über die angebliche Social-Media-Challenge, wurde viel spekuliert. Das ist inakzeptabel», sagte sie in einem Gespräch mit der italienischen Zeitung «Corriere della Sera».

Jacopo sei ein begeisterter Kletterer gewesen. Seine Leidenschaft galt dem Parkour und dem Skateboarden, beide Hobbys hätte er regelmässig in einem Sportverein in Lodi ausgeübt. Laut seiner Familie und Freunden hat er soziale Netzwerke nicht genutzt, um sich einem breiteren Publikum zu präsentieren. «Jacopo war ein Junge voller Energie und Kreativität, der das Leben liebte», erinnert sich seine Mutter.

Foto zeigt Teenager auf Strommast

Am Tag des Unglücks war Jacopo mit dem Velo unterwegs. Als er nicht wie erwartet nach Hause zurückkehrte, alarmierte seine Mutter seinen Parkour-Trainer, mit dem Jacopo ein enges Verhältnis pflegte. Kurz darauf erfuhr die Familie von der Tragödie. Die Polizei fand auf Jacopos Handy ein Bild, das ihn in luftiger Höhe auf dem Mast zeigt. «Dieses Foto hat uns geholfen, unseren Sohn nach dem Unglück zu identifizieren», erklärte F.

Die Staatsanwaltschaft von Lodi untersucht derzeit die Umstände des Unfalls, hat aber bisher keine klaren Beweise für eine Verbindung zu einer Social-Media-Challenge gefunden.

Der Fall aus Lodi hat dennoch zu einer wiederkehrenden Debatte über gefährliche Mutproben im Netz geführt. Auf Plattformen wie Tiktok und Instagram werden immer wieder Videos verbreitet, in denen Jugendliche und junge Erwachsene Risiken eingehen, etwa beim Klettern auf Bauwerke, auf fahrenden Zügen oder in grosser Höhe. Anfang 2026 kamen in der Schweiz mehrere Jugendliche ums Leben, weil sie auf Zugdächer geklettert waren. Solche Fälle sorgen regelmässig für Diskussionen über den Einfluss sozialer Netzwerke und den möglichen Druck, spektakuläre Aufnahmen zu produzieren.

* Namen bekannt