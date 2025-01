1/2 Der Brand brach in der Nacht aus. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei einem Brand in einem Hotel im türkischen Skiort Kartalkaya sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei um 3.27 Uhr am Dienstag gemeldet worden, erklärte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya im Onlinedienst X. Zehn Menschen seien ums Leben gekommen und 32 verletzt worden, hiess es weiter. Kartalkaya liegt in einem beliebten Skigebiet in der Provinz Bolu in Anatolien.