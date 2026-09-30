Ein Familienspaziergang endete im polnischen Lipno für die Tochter eines 44-Jährigen tödlich. Der Mann war mit einem Zaun auf das Kind gestürzt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung gegen ihn.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vater in Lipno lässt Zaun umkippen, Tochter (5) stirbt tragisch

Przemyslaw P. hatte über drei Promille Alkohol im Blut

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung, Vater bleibt unter polizeilicher Aufsicht

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Am vergangenen Sonntagnachmittag kam es in der polnischen Stadt Lipno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, zu einem tragischen Unglück. Dabei wurde die kleine Amelia (5†) von einem umstürzenden Betonzaun so schwer getroffen, dass sie im Spital starb.

Wie kam es dazu? Der Vater Przemyslaw P.* (44) war gemeinsam mit seiner Tochter Amelia, seinem Cousin und der Mutter des Kindes auf einem Spaziergang. Dieser endete vor einem Haus mit einem Nussbaum. Przemyslaw P.* beschloss, auf einen Zaun zu klettern, um Nüsse zu pflücken.

Der Mann brachte jedoch den Zaun, der aus Metall und Beton bestand, zum Kippen. Der stürzte direkt auf das Trottoir, wo Amelia stand. Dabei traf ein Betonteil die Fünfjährige am Kopf. Die Eltern riefen kein Krankenauto. Erst eine Passantin, die den Vorfall beobachtete, eilte dem Kind daraufhin zur Hilfe und brachte es ins Spital.

Die Polizisten nahmen den Vater betrunken in seiner Wohnung fest

Doch als Amelia im Spital eintraf, war es bereits zu spät. Ein Arzt stellte den Tod des Kindes fest. Amelia starb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Bei der Ankunft der Beamten war der Vater bereits nicht mehr am Ort.

Die Polizei nahm Przemyslaw P. in seiner Wohnung fest – mit einem Blutalkoholwert von über drei Promille. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung. Im Communiqué der Staatsanwaltschaft heisst es, dass der Vater durch seinen betrunkenen Zustand seine Sorgfaltspflicht vernachlässigt habe, und es dadurch zu dem tödlichen Unglück gekommen sein soll.

Vater bekannte sich für schuldig, verweigerte aber Aussage

Am Dienstag wurde Przemyslaw P. zur Staatsanwaltschaft in Lipno gebracht. Gegenüber den anwesenden Journalisten von «Fakt» machte er keine Angaben. Diese sagen, er habe einen emotionslosen Gesichtsausdruck gehabt und so gewirkt, als verstünde er nicht, was geschehen war. Auch gegenüber der Staatsanwaltschaft verweigerte er die Aussage, bekannte sich jedoch für schuldig. Der 44-Jährige wurde unterdessen aus der Haft entlassen und unter polizeiliche Aufsicht gestellt. Fahrlässige Tötung wird in Polen mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis 5 Jahren geahndet.

Der Unglücksort wurde abgesperrt, entlang der Absperrung wurden weisse Kerzen aufgestellt. Leute, die Amelia aus dem Kindergarten kannten, beschrieben sie gegenüber den Reportern als sehr still und zurückgezogen. Die Mutter war zum Zeitpunkt des Vorfalls nüchtern. Die Recherchen von «Fakt» deuten darauf hin, dass die Frau nur eingeschränkte elterliche Rechte hatte.

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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