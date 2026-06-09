Immer wieder wundern sich Menschen, warum ihre Wäsche riecht. Sie vermuten, zu wenig Waschmittel verwendet zu haben, oder zu viel Wäsche in die Trommel getan zu haben. Doch ein wichtiges Teil der Waschmaschine wird gern übersehen: die Waschmittelschublade.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waschmittelfach oft Schmutzquelle in Waschmaschinen, verursacht Gerüche und Schimmel.

Regelmässige Reinigung mit warmem Wasser beugt Ablagerungen und Schäden vor.

Experten empfehlen monatliche Reinigung, bei starker Nutzung häufiger notwendig.

Blick Newsdesk

Wer kennt es nicht? Kaum hat man die Tür der Waschmaschine nach dem Waschgang geöffnet, schlägt einem statt frischem Wäscheduft ein unangenehmer Müffelgeruch entgegen. Grund dafür ist ein oft übersehenes Teil der Waschmaschine: das Waschmittelfach. Denn hier sammeln sich gern Rückstände von Waschmittel und Weichspüler an. Und die sorgen für unangenehme Gerüche oder gar Schimmelbildung.

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Wird das Waschmittelfach nicht regelmässig gereinigt, kann zudem die Leistung der Waschmaschine beeinträchtigt werden. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich: Beim Waschen geht es nicht nur darum, eine gute Maschine zu haben und Weisswäsche von Buntwäsche zu trennen. Es sind gerade die kleinen Dinge, auf die viele nicht achten – wie die Waschmittelmenge, das gewählte Programm oder die Sauberkeit im Maschineninneren. Die haben einen viel grösseren Einfluss, als man vielleicht denkt.

Diesen Fehler machen viele

Gerade solche unbeachteten Gewohnheiten können mit der Zeit unbemerkt beeinflussen, wie sauber deine Wäsche wird. Einer der häufigsten Fehler ist die Annahme, dass das Waschmittelfach sauber bleibt, nur weil es ständig Wasser und Seife ausgesetzt ist. In Wirklichkeit ist es einer der Hauptorte, an denen sich in der gesamten Maschine Schmutz ansammelt.

«Das Waschmittelfach muss regelmässig gereinigt werden, da Waschmittelrückstände, Weichspülerablagerungen und stehende Feuchtigkeit einen klebrigen Film bilden können, der mit der Zeit zu unangenehmen Gerüchen sowie Schimmel- und Pilzbefall führt», sagt Noah Pinsonault, Produktanalyst im Home Care and Cleaning Lab des Good Housekeeping Institute, zu Blic.rs.

Waschmittel und Weichspüler werden während des Waschgangs nicht immer vollständig ausgespült, sodass sie sich mit der Zeit im und um das Fach herum ansammeln, erklärt Pinsonault weiter. Dies könne auch die Leistung der Maschine beeinträchtigen, da solche Ablagerungen die richtige Dosierung behindern.

Was ist die Lösung?

Die Lösung für dieses Problem ist einfach. Wie viele gar nicht wissen, lässt sich die Waschmittelschublade nämlich herausnehmen. Der Entriegelungsmechanismus ist oft unauffällig oder versteckt. Daher rührt auch die falsche Annahme, dass es sich bei der Schublade um einen festen Bestandteil der Maschine und nicht um ein Bauteil, das regelmässig gereinigt werden muss, handelt. Vor dem Entfernen sollte man jedoch unbedingt die Bedienungsanleitung überprüfen, betont Pinsonault.

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Wie reinige ich die Waschmittelschublade?

Zur Reinigung ziehst du die Waschmittelschublade zunächst vollständig heraus und spülst sie dann mit warmem Wasser aus, um Rückstände aufzuweichen. Dabei kannst du eine weiche Bürste oder eine alte Zahnbürste verwenden, um hartnäckigen Schmutz besonders aus den Ecken und kleinen Fächern zu entfernen. Komplizierte Werkzeuge braucht es hier nicht. Im Gegenteil: Denn scharfe Gegenstände oder scheuernde Schwämme können die Kunststoffteile und kleinen inneren Komponenten beschädigen, was später zu grösseren Problemen führen könnte.

Wie oft sollte ich das Fach reinigen?

Wie häufig du die Waschmittelschublade reinigen solltest, hängt davon ab, wie intensiv du die Maschine nutzt. In den meisten Haushalten reicht eine Reinigung im Monat aus. Wer die Maschine jedoch sehr häufig laufen lässt oder sichtbare Ablagerungen oder einen anhaltenden unangenehmen Geruch bemerkt, sollte das Fach häufiger reinigen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.