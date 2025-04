Beisetzung findet wohl am Samstag statt

Im Vatikan versammeln sich bereits zahlreiche Trauernde. Foto: IMAGO/Matrix Images

Am Dienstagmorgen kommen im Vatikan die Kardinäle zusammen, um den Ablauf der Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus (†88) festzulegen. Derzeit ist der tote Pontifex noch in der Kapelle seiner Residenz aufgebahrt, dem Gästehaus Santa Marta. Voraussichtlich am Mittwoch wird der Leichnam in den Petersdom überführt, damit Gläubige dort vom Oberhaupt der katholischen Kirche Abschied nehmen können. Als Termin für die Beisetzung ist bereits der kommende Samstag im Gespräch. Die definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen.