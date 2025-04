1/4 Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Foto: Vandeville Eric/ABACA

vor 12 Minuten vor 12 Minuten Erste Gläubige schon auf dem Petersplatz Auf dem Petersplatz in Rom warten Gläubige darauf, dass der gestorbene Papst Franziskus für die öffentliche Aufbahrung in den Petersdom gebracht wird. Die ersten Menschen wurden um kurz nach 7.30 Uhr auf den Platz gelassen. vor 38 Minuten vor 38 Minuten Papst Franziskus wird im Petersdom aufgebahrt Heute Mittwoch ab 9 Uhr wird der Sarg von Papst Franziskus von der Kapelle in der Residenz Santa Marta in einer kleinen Prozession in den Petersdom gebracht, gefolgt von einem Gottesdienst. Gläubige können ab 11 Uhr Abschied nehmen. Blick berichtet vor Ort. Ende des Livetickers

Die Welt trauert um Papst Franziskus. Der Pontifex war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Bis Freitag haben Menschen die Möglichkeit, Franziskus in der wichtigsten Basilika des Vatikans, dem Petersdom, noch einmal zu sehen – und Abschied zu nehmen. Danach wird der Sarg verschlossen.

Am Samstag steht die Trauerfeier auf dem Petersplatz an. Viele internationale Spitzenpolitiker wie US-Präsident Donald Trump, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, UN-Generalsekretär António Guterres und der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz haben ihr Kommen angekündigt. Im Anschluss steht die Beisetzung des Papstes in der Basilika Santa Maria Maggiore ausserhalb des Vatikans an.

Kleine Prozession

Zuvor wollen Zehntausende Menschen Franziskus im Petersdom die letzte Ehre erweisen. Dazu wird der Sarg um 9.00 Uhr von der Kapelle in der Residenz Santa Marta in einer kleinen Prozession in den Petersdom gebracht. Dort folgt dann zunächst ein Gottesdienst – um 11.00 Uhr öffnen die Türen für die Gläubigen.

Der gebürtige Argentinier wird – anders als etwa der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Januar 2023 – nicht auf einem Katafalk, also einer hohen Bahre zu sehen sein, sondern in einem einfachen Holzsarg. Ausserdem wird neben dem Sarg nicht der päpstliche Bischofsstab als Herrschaftssymbol liegen.

Herausforderung für Sicherheitsbehörden

Bislang konnten nur wenige Menschen - darunter Kurienmitglieder, Kardinäle und am Dienstagabend auch Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella – persönlich von Franziskus im Gästehaus Santa Marta Abschied nehmen.

Die Stadt Rom und Italiens Ordnungs- sowie Sicherheitsbehörden stehen angesichts des erwarteten Ansturms von Gläubigen und den vielen Staatsgästen vor einer logistischen Mammutaufgabe. Wegen des Heiligen Jahrs 2025 ist Rom in der Osterwoche noch voller als sonst. Nach Schätzungen halten sich etwa eine Million Touristen in der italienischen Hauptstadt auf.

Zwei Kardinäle sagten Nachfolge ab

Nach den Trauerfeiern rückt das Konklave in den Fokus, das Anfang Mai beginnen dürfte. Eigentlich sind 135 Kardinäle unter 80 Jahren zur Wahl des neuen Papstes berechtigt. Allerdings sagten zwei Kardinäle – der emeritierte Erzbischof von Valencia, Antonio Cañizares (79), und der emeritierte Erzbischof von Sarajevo, Vinko Pulji (79) – aus gesundheitlichen Gründen bereits ab.

Die Wahlgänge sind geheim. Das Konklave kann nach wenigen Stunden vorbei sein, aber auch Tage dauern. Ein Zeitlimit gibt es nicht. Zur Wahl benötigt der neue Pontifex eine Zweidrittelmehrheit. Wenn er gewählt ist, steigt aus einem Schornstein weisser Rauch auf. Bis dahin ist der Rauch schwarz.