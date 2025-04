Pontifex hat einen einzigen Wunsch Vatikan enthüllt vollständiges Testament von Papst Franziskus

Papst Franziskus hat in seinem Testament einen einzigen Wunsch festgehalten. Er wolle, dass seine sterblichen Überreste in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom ruhten. Sein letzter Wunsch im Wortlaut.

Publiziert: 21:26 Uhr | Aktualisiert: vor 59 Minuten