Ein polnischer Alpinist hängt seit fast zwölf Stunden an einem Seil, 40 Meter unter dem Gipfel des Dent du Géant im Mont-Blanc-Massiv. Rettungskräfte kämpfen gegen dichte Wolken und schlechtes Wetter – eine dramatische Rettung läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polnischer Alpinist seit zwölf Stunden am Dent du Géant blockiert

Rettung per Helikopter unmöglich wegen Wetter, Einsatz zu Fuss gestartet

Spezialeinheit startete Rettung um 7 Uhr mit Skywalk-Seilbahn

Janine Enderli Redaktorin News

Seit fast zwölf Stunden hängt ein polnischer Alpinist hilflos an einem Seil, etwa 40 Meter unterhalb des Gipfels des Dent du Géant im Mont-Blanc-Massiv. Dies berichten mehrere italienische Medien am Donnerstag. Ob der Mann verletzt ist, ist nicht bekannt.

Auch seine Seilpartnerin befindet sich im Einsatzgebiet. Sie ist zwar unverletzt, jedoch steckt sie an einem Standplatz mitten in der Felswand fest.

Die Rettungskräfte kämpfen gegen Zeit und widrige Wetterbedingungen. Der Notruf erreichte die Rettungszentrale in der Nacht um Mitternacht, berichtet das Portal «Aosta Sera».

Aufwendige Rettungsaktion zu Fuss

Ein Einsatz mit dem Helikopter ist aufgrund schlechter Sichtbedingungen nicht möglich. Stattdessen wurde eine aufwendige Rettungsaktion zu Fuss organisiert, die derzeit unter Hochdruck läuft. Eine Spezialeinheit aus Technikern des Soccorso Alpino Valdostano und des Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) wurde frühmorgens mit einer Sonderfahrt der Skyway-Seilbahn in die Höhe gebracht, die ihren Betrieb dafür um sieben Uhr startete.

Von der Bergstation aus klettert das Team nun in Richtung Gipfel. Sobald die Retter die blockierten Bergsteiger erreichen, sollen sie die beiden zur Spitze bringen und anschliessend per Abseilen in Sicherheit bringen. Die Rettungsdienste auf der italienischen und französischen Seite des Mont-Blanc-Massivs stehen weiterhin in Alarmbereitschaft.