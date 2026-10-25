Journalisten berichten von «Brutalität» an RN-Parteitag

Die rechtsextreme Partei Rassemblement National hielt am Sonntag ihren Parteitag im französischen Orléans ab. Bei einer Rede von Parteipräsident Jordan Bardella starteten Anwesende eine Störaktion. Journalisten berichteten zudem von «Brutalität» der Sicherheitskräfte.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Bereits am Samstag haben sich Anhänger und Mitglieder des Rassemblement National RN in Orléans eingefunden, um ihre Parteitage abzuhalten. Im Angesicht der angespannten Sicherheitslage in Frankreich wird die Zusammenkunft der Rechtsextremen von einem grossen Aufgebot an Sicherheitskräften begleitet.

Nichtsdestotrotz kam es während einer Rede von Parteipräsident Jordan Bardella (31) zu einem Unterbruch durch zwei Männer und zwei Frauen. Kurz darauf bekannte sich der Verband Jüdischer Studierenden UJEF zu der Aktion. Die vier Anwesenden des Verbands hatten ein Transparent entrollt, um an den «Antisemitismus und Rassismus» der Partei zu erinnern, wie das UJEF auf X bekannt gab.

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Journalisten geschubst und beleidigt

Die vier Studierenden wurden danach aus dem Saal abgeführt – wie «Le Parisien» berichtet mit einer blutigen Nase. UJEF schreibt, die Mitglieder seien durch «DPS- und RN-Aktivisten angegriffen und gewaltsam entfernt» worden.

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Um den Vorfall zu überspielen, soll Bardella die «Marseillaise» angestimmt haben, die französische Nationalhymne.

Auch andere Personen, die an dem Parteitag am Sonntag vor Ort waren, machen RN-Mitgliedern schwere Vorwürfe. So sollen Journalisten und Journalistinnen des Nachrichtenportals Mediapart vom Sicherheitsdienst DPS von der Treppe gestossen worden sein. Ein Parteimitglied soll dem am Boden liegenden Journalisten dann gesagt haben, er soll «in sein Heimatland zurückkehren». Auf der Webseite der Online-Zeitung verurteilt man die «Brutalität».